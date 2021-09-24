Витренко просит Кабмин срочно взять на себя полномочия набсовета "Нафтогаза"
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко просит Кабинет министров как можно скорее взять на себя полномочия наблюдательного совета компании. Набсовет оказался недееспособным после увольнения трех независимых членов.
Об этом говорится в письме главы НАК в адрес премьера Дениса Шмыгаля, копия которого имеется в распоряжении РБК-Украина.
Это объясняется необходимостью обеспечить стабильное функционирование рынка природного газа, создание условий для успешного начала и прохождения отопительного сезона 2021/2022 года.
"С целью реализации Компанией предложенной дорожной карты и для обеспечения успешного прохождения отопительного сезона Кабинета министров Украины необходимо: назначить независимых членов наблюдательного совета (или выполнять функции наблюдательного совета до момента формирования его нового состава)", - говорится в письме.
Кроме того, отмечается в письме Витренко, необходимо утвердить основные направления деятельности НАК на 2021 год, проект которого находится на рассмотрении первого вице-премьера Алексея Любченко, утвердить план мер по усилению независимости оператора ГТС и обеспечить заключение договора о получении денег НАК от ОГТСУ на закупку 3 млрд кубометров газа.
Согласно документу, также необходимо срочно заключить договоров ЭСКО (энергосервисные компании) с бюджетными организациями, которые не могут самостоятельно оплачивать услуги по централизованному теплоснабжению.
"Сейчас существует срочная потребность в заключении соответствующих договоров. В частности, конечной датой для заключения договоров по поставкам природного газа является 27 сентября 2021 года. Указанные сделки должны согласовываться правлением и наблюдательным советом компании, а, учитывая приближение отопительного сезона, это должно произойти уже до конца этой недели", - отмечается в письме.
Напомним, в начале сентября три члена набсовета "Нафтогаза" ушли в отставку из-за нового витка конфликта, связанного с тем, что компанию возглавляет Юрий Витренко.