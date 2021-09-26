ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Германии начинаются выборы в Бундестаг: впервые за 16 лет без Меркель

Новина українською →
Германия, Воскресенье 26 сентября 2021 05:59
В Германии начинаются выборы в Бундестаг: впервые за 16 лет без Меркель Фото: Ангела Меркель, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Парламентские выборы, которые в самую пору назвать историческими, пройдут в воскресенье в Германии. Они определят политическое будущее страны - локомотива Европейского союза - на ближайшие четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Канцлер Ангела Меркель свою кандидатуру в этот раз выдвигать не стала и ранее заявила о намерении после формирования следующего кабмина вообще уйти из политики. Германию после 16 лет правления "железной фрау" ждет новая эра: какой она будет и по какому пути пойдет Федеративная Республика, зависит от исхода голосования.

Проголосовать смогут около 60,4 млн граждан страны. Основные претенденты на должность главы немецкого правительства – однопартиец Меркель Армин Лашет, представляющий политический союз ХДС/ХСС, Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Анналена Бербок от "Зелёных". По данным последних опросов, лидирует СДПГ.

Чтобы сформировать правящую коалицию в новом бундестаге, требуется 374 депутата. Правительство теоретически смогли бы сформировать ХДС/ХСС и СДПГ. Также к ним могли бы присоединиться "Свободные демократы". Среди других вариантов аналитики называют так называемую коалицию "Ямайка" (ХДС/ХСС, "Зелёные" и "Свободные демократы") и коалицию "Светофор" (СДПГ, "Зелёные" и "Свободные демократы").

Выборы в Бундестаг проводятся раз в четыре года. По итогам выборов по предложению президента ФРГ новый парламент выберет канцлера.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с последней речью в Бундестаге перед парламентскими выборами. В ней она провела кампанию за федеральное правительство во главе с Христианско-демократическим союзом (ХДС), а также предостерегла от формирования левой коалиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ангела Меркель Выборы в Германии
NEWS
Усик победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса
Усик победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса
DAILY
"Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом