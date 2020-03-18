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Назначение Венедиктовой в ГПУ противоречит обещаниям президента, - Хармс

Новости » Политика     18.03.2020 - 18:52
Назначение Венедиктовой в ГПУ противоречит обещаниям президента, - Хармс
Фото: Ирина Венедиктова (УНИАН)

По мнению Гармс, новые назначения не является свидетельством дальнейшей борьбы с коррупцией

Кадровые изменения, которые провел президент Украины Владимир Зеленский в правительстве и Генеральной прокуратуре Украины, противоречат его обещаниям о борьбе с коррупцией и продолжением демократических реформ. Об этом в Twitter написала Ребекка Хармс, сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest, депутат Европарламента в 2004-2019 годах.

"Новые назначения после недавней смены правительства противоречат основным обещаниям президента Украины. Его выбор не является сигналом для новой эры достоинства, для единства, а также для дальнейшей борьбы с коррупцией", - написала Хармс.

Напомним, 17 марта Верховная рада назначила новым генпрокурором Украины Ирину Венедиктову. Назначение Венедиктовой поддержали 269 нардепов.

Ранее, 16 марта, президент Владимир Зеленский предлагал Верховной раде назначить в.и.о. главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором.

Как писало РБК-Украина, американские эксперты назвали назначение на должность генпрокурора Ирины Венедиктовой плохим сигналом для международных инвесторов.

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