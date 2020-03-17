Венедиктова приступила к работе генпрокурора

Фото: Ирина Венедиктова (УНИАН)

Андрей Ермак представил сотрудникам Офиса генпрокурора нового руководителя

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак представил нового генерального прокурора Ирину Венедиктову сотрудникам Офиса генпрокурора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Ирина Венедиктова поблагодарила за доверие и призвала к конструктивному и позитивному сотрудничеству.

"Я очень уважаю институцию, в которой я сейчас нахожусь, я понимаю, что вы профессионалы, которые не один год положили на то, чтобы прокуратура Украины была эффективной в треугольнике правосудия, поэтому, конечно, все самое лучшее и самые лучшие ваши качества мы будем привлекать", - подчеркнула она.

После чего Венедиктова обозначила первоочередные задачи и приступила к работе.

Напомним, 17 марта Верховная рада назначила новым генпрокурором Украины Ирину Венедиктову. Назначение Венедіктової поддержали 269 нардепов.

В ходе своего выступления Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований.

Отметим, 16 марта Владимир Зеленский предлагал Верховной раде назначить и.о. главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Раде в понедельник.