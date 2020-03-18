Американские эксперты назвали назначение Венедиктовой плохой новостью для инвесторов

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

По мнению экспертов, Венедиктова не готова для должности генерального прокурора Украины

Американские эксперты назвали назначение на должность генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову плохим сигналом для международных инвесторов. Об этом пишет "Голос Америки", передает РБК-Украина.

Так, по словам эксперта "Центра международного частного предпринимательства" Эрика Гонца голосование за Венедиктову "тревожный день для независимости прокуроров".

"Одно из крупнейших нареканий среди бизнеса в Украине является нехватка правосудия. Теперь в Украине есть генеральная прокурор, которая очень близка к партии президента, и мое опасение, что инвесторы и бизнес воспримут ее назначение как возврат к старым правилам в Украине”, - отмечает Эрик Гонц.

Он также обратил внимание на то, что семья Венедиктовой может быть близкой к “внутреннему кругу украинских олигархов”.

"Это назначение демонстрирует изменение подхода администрации Зеленского. Мол, вот мы имеем все новые лица в правительстве. И у нас есть Генеральный прокурор, который на самом деле тесно переплетен с так называемой украинской элитой", - говорит эксперт.

В то же время, Гонц отмечает, что предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка продемонстрировал свою независимость от президентского офиса.

“Меня как обозревателя ситуации в Украине пугает то, что Украина возвращается к старым плохим временам. Уволить из правительства важных игроков, которые имели хорошие отношения с МВФ, было очень плохой идеей. Если бы я имел возможность поговорить с президентом Зеленским, я бы ему сказал: прекратите, пожалуйста, не делайте больше никаких изменений, инвесторы уже и так на грани, украинцев и так уже рассматривают как страну высокого риска. Остановитесь, просто остановитесь”, - говорит обозреватель.

В свою очередь, эксперт аналитического центра “Атлантический Совет” Мелинда Геринг добавляет, что Ирина Венедиктова не готова для должности генерального прокурора Украины.

"Она - абсолютно ошибочная кандидатура на эту должность. Должность Генерального прокурора - одна из 5-ти важнейших постов в стране. Она никогда не была прокурором, она политически не нейтральна, а это предусмотрено законом, и она является политической фигурой - третий номер в партии "Слуга народа" в прошлом году. Она даже не прошла конкурс на должность в Верховный суд", - рассказывает Геринг.

Обозреватель "Атлантического совета" предполагает, что Ирину Венедиктову, в частности, назначили для того, чтобы она выдвинула обвинения против пятого президента Украины Петра Порошенко.

“Если это правда, если Венедиктову назначили, чтобы она выдвинула обвинения против Петра Порошенко, мы возвращаемся в старые плохие времена. Генеральная прокуратура не должна играть в такие игры. Меня не поражает то, что она - первая женщина на посту генерального прокурора Украины. Что важно, это ее репутация. И она не имеет хорошей репутации. У Украины сейчас очень плохой месяц”, - отмечает эксперт.

Резкая смена правительства в разгар кризиса - это слишком рискованный шаг, убежден чиновник Пентагона в администрации времен Обамы Майкл Карпентер. Смену генпрокурора политический обозреватель называет “плохим сигналом”.

“Мне трудно понять, как в это время президент и его команда решили уволить столько людей в правительстве, которые пользуются таким большим доверием на Западе. В частности, бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку. И также министров финансов, обороны, экономики, они работали над действительно глубокими системными реформами. Уволить их в настоящее время, когда цены на нефть упали, мир входит в состояние рецессии (если не депрессии), когда есть страх относительно распространения коронавирус, это очень плохие новости для тех, кто следит на ситуацией в Украине. Независимо, как проявит себя новое правительство, это очень плохой сигнал”, - резюмирует Карпентер.

Напомним, 17 марта Верховная рада назначила новым генпрокурором Украины Ирину Венедиктову. В ходе своего выступления Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований.

РБК-Украина писало, что исполняющим обязанности генерального прокурора Украины официально был назначен Виктор Чумак. В отставку предыдущего генпрокурора Руслана Рябошапки он был одним из его заместителей.

Ранее сообщалось, что среди кандидатов на должность генпрокурора были нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас, временно исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова и бывший заместитель генпрокурора Сергей Кизь.