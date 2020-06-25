Назначение членов наблюдательного совета ПриватБанка обжаловали в суде

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле о смене главы и членов наблюдательного совета "ПриватБанка". Ответчиком в данном иске указан Национальный банк Украины.

Об этом сообщается на сайте суда.

Как отмечается в сообщении, ОАСК будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон коллегией в составе трех судей.

По данным суда, истец ставит под сомнение безупречную деловую репутацию членов наблюдательного совета.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность НБУ, которая заключается в не направлении в АО КБ "ПриватБанк" требования о смене руководителей этого банка - председателя и членов наблюдательного совета Шерон Иски, Артема Шевальова, Арана Кляйна, Юлии Мецгер, Сергея Алексеенко, Надира Шейха, Себастьяна Шьонайх-Каролата, Роман Сульжик и Ольги Томаш за несоблюдение этими лицами требований закона о безупречно деловую репутацию", - говорится в сообщении

Также истец просит ОАСК просят направить в "ПриватБанк" требование о смене членов наблюдательного совета.

Как повідомяло РБК-Украина, в июле 2019 года бывший международный советник Управления технической помощи Казначейства США и эксперт-консультант МВФ Шерон Иски была избрана председателем наблюдательного совета АО КБ "ПриватБанк".

Нагадаєом, государственный "ПриватБанк" перечислил в государственный бюджет 24,5 млрд грн дивидендов, что составляет 75% чистой прибыли банка по 2019 год.