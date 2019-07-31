Бывший эксперт МВФ избрана главой набсовета ПриватБанка

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Шерон Иски избрана главой наблюдательного совета банка

Бывший международный советник Управления технической помощи Казначейства США и эксперт-консультант МВФ Шерон Иски избрана главой наблюдательного совета АО КБ "ПриватБанк". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова поприветствовала новый состав наблюдательного совета и новоизбранного председателя. Она напомнила, что перед ними стоит очень сложная и ответственная задача.

"Согласно стратегии развития сектора государственных банков, которая является политикой собственности для государственных банков, "ПриватБанк" должен быть стабилизирован, оздоровлен, развит и возвращен на рынок путем приватизации до 2022 года. И эта амбициозная цель выпадает для выполнения новому составу наблюдательного совета. Наша задача - сделать работу банка максимально подотчетной нашим владельцам: украинским налогоплательщикам, а будущую приватизацию - максимально прозрачной и эффективной", - сказала министр.

Иски в свою очередь заявила о готовности продолжать дальнейшую трансформацию "ПриватБанка".

"Вместе с менеджментом банка мы готовы продолжать дальнейшую качественную трансформацию учреждения", - сказала она.

Напомним, ранее Кабинет министров назначил трех членов наблюдательного совета "ПриватБанка", которыми стали: Себастиан Шенайх-Каролат, Ольга Томаш и Роман Сульжик.

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Чистый убыток банка в 2016 году составил 176,64 млрд гривен, в 2017 году - 23,99 млрд гривен. В 2018 году "ПриватБанк" впервые после национализации получил чистую прибыль - 12,52 млрд гривен. Банк перечислил в госбюджет 90% прибыли за прошлый год - 11,5 млрд гривен.