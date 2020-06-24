"ПриватБанк" перечислил в госбюджет многомиллиардную прибыль

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Показатели госбюджета в июне улучшатся благодаря дивидендам "ПриватБанка"

Государственный "ПриватБанк" перечислил в государственный бюджет 24,5 млрд грн дивидендов. Это 75% чистой прибыли банка за 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, за два последних года "ПриватБанк" направил в госбюджет 36 млрд грн.

"Высокий уровень ликвидности позволяет нам направить средства в бюджет одним платежом, это существенная поддержка для бюджета в сложный период глобальной пандемии коронавируса и связанным с ней замедлением экономики", - сообщил глава правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл.

Напомним, согласно годовому отчету "ПриватБанка" его чистая прибыль по итогам 2019 составила 36,8 млрд грн. Чистые активы "ПриватБанка" к началу 2020 года составляют 309,7 млрд грн, обязательства - 255,2 млрд грн, капитал "ПриватБанка" - 54,5 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2020 года Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистую прибыль государственного "ПриватБанка" за 2019 год.

Согласно распоряжению правительства, 75% чистой прибыли "ПриватБанка" в размере 24 456,88 млн гривен направлено на выплату дивидендов в государственный бюджет.

Как сообщало РБК-Украина, четыре банка государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн). Прибыль "ПриватБанка" составила 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн в 2018 году).

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Автор: Александр Белоус