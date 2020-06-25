Призначення членів наглядової ради ПриватБанку оскаржили в суді

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо зміни голови та членів наглядової ради "ПриватБанку". Відповідачем у даному позові зазначений Національний банк України.

Про це повідомляється на сайті суду.

Як зазначаються в повідомленні, ОАСК здійснюватиме розгляд даної справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін колегією у складі трьох суддів.

За даними суду, позивач ставить під сумнів бездоганну ділову репутацію членів наглядової ради.

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність НБУ, яка полягає в не направленні до АТ КБ "Приватбанк" вимоги про зміну керівників цього банку - голови та членів наглядової ради Шерон Іскі, Артема Шевальова, Ерана Кляйна, Юлії Мецгер, Сергія Олексієнка, Надіра Шейха, Себастьяна Шьонайх-Каролата, Романа Сульжик та Ольги Томаш за недотримання цими особами вимог закону про бездоганно ділову репутацію", - йдеться в повідомленні.

Також позивач просить ОАСК просять направити до "Приватбанку" вимогу про зміну членів наглядової ради.

Як повідомяло РБК-Україна, у липні 2019 року колишній міжнародний радник Управління технічної допомоги Казначейства США та експерт-консультант МВФ Шерон Іскі була обрана головою наглядової ради АТ КБ "ПриватБанк".

Нагадаєом, державний "ПриватБанк" перерахував у державний бюджет 24,5 млрд грн дивідендів, що становить 75% чистого прибутку банку за 2019 рік.