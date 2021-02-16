Назначен новый глава полиции Львовской области

Во Львовской области назначили нового руководителя полиции. Им стал Александр Шляховской.
"Руководителем полиции Львовской области назначен полковник Александр Шляховской", - говорится в сообщении.
Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что проведена реструктуризация и изменена модель работы НПУ: создано 132 управления и отделы - вместо 690 подразделений полиции.
Напомним, в Закарпатской области назначили нового главу областной полиции. Им стал Ярослав Колесник.
Отметим, в начале декабря назначили нового начальника полиции Харьковской области. Им стал Андрей Рубель.
Также в ноябре назначили нового начальника полиции Ровенской области, им стал Алексей Камышанский.
Также сообщалось, что недавно был назначен новый прокурор Одесской области.