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Назначен новый глава полиции Львовской области

Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовской области назначили нового руководителя полиции. Им стал Александр Шляховской.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Руководителем полиции Львовской области назначен полковник Александр Шляховской", - говорится в сообщении.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что проведена реструктуризация и изменена модель работы НПУ: создано 132 управления и отделы - вместо 690 подразделений полиции.

Напомним, в Закарпатской области назначили нового главу областной полиции. Им стал Ярослав Колесник.

Отметим, в начале декабря назначили нового начальника полиции Харьковской области. Им стал Андрей Рубель.

Также в ноябре назначили нового начальника полиции Ровенской области, им стал Алексей Камышанский.

Также сообщалось, что недавно был назначен новый прокурор Одесской области.

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