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В Закарпатской области представили нового главу полиции

Новина українською → Ужгород, Вторник 16 февраля 2021 13:26
В Закарпатской области представили нового главу полиции Фото: Ярослав Колесник (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Закарпатской области назначили нового главу областной полиции. Им стал Ярослав Колесник.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Представили нового главу областной полиции первый заместитель министра внутренних дел Ярослав Яровой и глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Мы не стоим на месте. На 2021 год перед нами предстают серьезные вызовы, среди которых - совершенствование структуры почти всех взаимодействующих подразделений Министерства внутренних дел, в первую очередь - Национальной полиции", - отметил Яровой.

Он добавил, что только в прошлом году было проведено 14 ротаций руководящего состава Нацполиции.

В свою очередь Клименко отметил, что уровень преступности в Закарпатской области в целом меньше, чем по Украине.

"Первая цель полиции - стать гарантом безопасности ситуации, которая даст возможность каждому гражданину, каждому жителю Закарпатья чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул Клименко.

На должности главы областной полиции Колесник сменит Александром Шляховского, который занимал этот пост с марта 2020 года. До назначения Колесник занимал должность заместителя начальника полиции Киевской области.

Напомним, в начале декабря назначили нового начальника полиции Харьковской области. Им стал Андрей Рубель.

Также сообщалось, что недавно был назначен новый прокурор Одесской области.

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Новости Украины Общество полиция назначение Закарпатская область
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