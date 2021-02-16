В Закарпатской области представили нового главу полиции
В Закарпатской области назначили нового главу областной полиции. Им стал Ярослав Колесник.
Представили нового главу областной полиции первый заместитель министра внутренних дел Ярослав Яровой и глава Национальной полиции Игорь Клименко.
"Мы не стоим на месте. На 2021 год перед нами предстают серьезные вызовы, среди которых - совершенствование структуры почти всех взаимодействующих подразделений Министерства внутренних дел, в первую очередь - Национальной полиции", - отметил Яровой.
Он добавил, что только в прошлом году было проведено 14 ротаций руководящего состава Нацполиции.
В свою очередь Клименко отметил, что уровень преступности в Закарпатской области в целом меньше, чем по Украине.
"Первая цель полиции - стать гарантом безопасности ситуации, которая даст возможность каждому гражданину, каждому жителю Закарпатья чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул Клименко.
На должности главы областной полиции Колесник сменит Александром Шляховского, который занимал этот пост с марта 2020 года. До назначения Колесник занимал должность заместителя начальника полиции Киевской области.
Напомним, в начале декабря назначили нового начальника полиции Харьковской области. Им стал Андрей Рубель.
Также сообщалось, что недавно был назначен новый прокурор Одесской области.