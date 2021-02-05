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Венедиктова назначила нового прокурора Одесской области: кто он

Одесса, Пятница 05 февраля 2021 16:13
Венедиктова назначила нового прокурора Одесской области: кто он
Фото: Сергей Костенко (usionline.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура Одесской области получила нового руководителя. Новым прокурором Одесской области стал Сергей Костенко.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Сегодня генпрокурор лично представила нового руководителя прокуратуры области.

"Поставила задачи по укреплению законности и правопорядка в области. Прокуратура должна усилить координационную роль правоохранительной системы Одесской области", - заявила она.

Кто такой Сергей Костенко

Сергей Костенко родился 5 июня 1977 года в Арцизе. После окончания Одесской государственной юридической академии в 1999 году сразу устроился в органы прокуратуры.

Костенко занимал должности заместителя прокурора Одессы, прокурора Килийского района Одесской области, прокурора Киевского района Одессы, дважды был заместителем прокурора Одесской области. Также он входил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Напомним, в начале декабря был назначен новый руководитель полиции Харьковской области. РБК-Украина рассказывало, кто теперь руководит харьковскими правоохранителями.

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