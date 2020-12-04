Назначен новый начальник полиции Харьковской области

Фото: Андрей Рубель (hk.npu.gov.ua)

Новым начальником полиции Харьковской области назначен Андрей Рубель. Предыдущий начальник областного главка уходит после полутора лет работы.

Об этом говорится в сообщении на сайте областной полиции.

Сообщается, что сегодня в Харькове руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции представило Рубеля личному составу полиции Харьковской области. Рубель до этого работал заместителем начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Также сообщается, что его кандидатура была согласована по предложению руководства НПУ.

На представлении глава Национальной полиции Игорь Клименко обозначил приоритетные задачи для харьковской полиции, среди которых борьба с наркопреступлениями и организованной преступностью.

Андрей Рубель начал службу в органах внутренних дел с оперуполномоченного отдела уголовного розыска Соломенского районного управления Киева. В период с 2005 по 2020 годы работал на различных должностях в полиции Киева и Киевской области, в ГУБОП МВД Украины, Департаменте уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Национальной полиции Украины, руководил работой полиции Закарпатской области.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский назначил Айну Тимчук новой главой Харьковской ОГА.

Напомним, ранее в ноябре назначили нового начальника полиции Ровенской области, им стал Алексей Камышанский.