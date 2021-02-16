Призначено нового голову поліції Львівської області

У Львівській області призначили нового керівника поліції. Ним став Олександр Шляховський.
"Керівником поліції Львівської області призначено полковника Олександра Шляховського", - йдеться у повідомленні.
Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що проведено реструктуризацію і змінено модель роботи НПУ: створено 132 управління та відділи - замість 690 підрозділів поліції.
Нагадаємо, у Закарпатській області призначили нового голову обласної поліції. Ним став Ярослав Колесник.
Зазначимо, на початку грудня призначили нового начальника поліції Харківської області. Ним став Андрій Рубель.
Також в листопаді призначили нового начальника поліції Рівненської області, ним став Олексій Камишанський.
Також повідомлялося, що нещодавно був призначений новий прокурор Одеської області.