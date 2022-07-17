Назначен и.о. генпрокурора Украины: кто им стал

"Возложить на Алексея Симоненко исполнение обязанностей генерального прокурора", - говорится в документе.

Отметим, Симоненко стал заместителя генпрокурора весной 2020 года. Тогда же сообщалось, что до Майдана при президенте Викторе Януковиче он работал в Службе безопасности Украины и получил от него ряд наград. Имеет звание заслуженного юриста, а также медали за отличия в службе.

Что известно о Симоненко

Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в 1998 году. До 2006 года работал в органах прокуратуры Киева, занимал должности помощника прокурора, следователя, старшего помощника прокурора и старшего следователя прокуратуры.

В 2006-2010 года работал в органах прокуратуры Киевской области на должностях следователя по особо важным делам, старшего помощника прокурора, начальника следственного отдела и начальника отдела надзора за расследованием уголовных дел.

С 2010 по 2018 проходил службу в органах Службы безопасности Украины на должностях офицерского состава.