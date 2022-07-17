Назначен и.о. генпрокурора Украины: кто им стал

Президент Украины Владимир Зеленский после отстранения Ирины Венедиктовой назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генерального прокурора.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
"Возложить на Алексея Симоненко исполнение обязанностей генерального прокурора", - говорится в документе.
Отметим, Симоненко стал заместителя генпрокурора весной 2020 года. Тогда же сообщалось, что до Майдана при президенте Викторе Януковиче он работал в Службе безопасности Украины и получил от него ряд наград. Имеет звание заслуженного юриста, а также медали за отличия в службе.
Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в 1998 году. До 2006 года работал в органах прокуратуры Киева, занимал должности помощника прокурора, следователя, старшего помощника прокурора и старшего следователя прокуратуры.
В 2006-2010 года работал в органах прокуратуры Киевской области на должностях следователя по особо важным делам, старшего помощника прокурора, начальника следственного отдела и начальника отдела надзора за расследованием уголовных дел.
С 2010 по 2018 проходил службу в органах Службы безопасности Украины на должностях офицерского состава.
Напомним, сегодня Зеленский помимо Венедиктовой также отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова.
Отметим, накануне был задержан бывший начальник управления СБУ по Крыму Олег Кулинич. Его подозревают в государственной измене.
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