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Венедиктова взяла в замы борца с Майданом и двух награжденных Януковичем, - Bihus.info                  

Новости » Политика     24.06.2020 - 11:44
Венедиктова взяла в замы борца с Майданом и двух награжденных Януковичем, - Bihus.info                  
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Журналисты выяснили, кем были новые замы Венедиктовой до Майдана

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла себе в заместители двух прокуроров, которые получали награды от бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. Еще один участвовал в борьбе против Майдана.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Сообщается, что Алексей Любович, который стал заместителем генпрокурора 27 марта, в 2012 году получил награду от Януковича по просьбе тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки. Любовича наградили медалью за расследование серии взрывов в Днепре весной 2012 года, в ходе которого были задержаны четыре человека.

При этом журналисты отмечают, что это дело начало разваливаться в суде, поскольку с двух подозреваемых прокуратура сама сняла обвинения. А двое других получили приговоры, и сразу вышли на свободу по "закону Савченко".

Другой заместитель - Алексей Симоненко - во времена Януковича работал в СБУ и получил ряд наград от тогдашнего президента и главы СБУ Валерия Хорошковского. В частности, Симоненко имеет звание заслуженного юриста, а также медали за отличия в службе. При этом в комментарии Bihus.Info он не объяснил, за что конкретно получил награды. Он уточнил, что сегодня не общается с Хорошковским.

Третий - Игорь Мустеца - во время Майдана был прокурором Шевченковского района Черновцов. Журналисты выяснили, что он обжаловал решение местного совета в поддержку Майдана, а также решение с требованием отставки премьера Николая Азарова и импичмента президента Виктора Януковича. Его имя не указано в судебных решениях, однако согласно официальной биографии эту должность в то время занимал именно он.

Напомним, ранее сообщалось, что семья главы следственной группы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Евгения Коваля владеет имуществом на десятки миллионов гривен, происхождение которого не подтверждается доходами.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины заместительЯнуковичИрина Венедиктова
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