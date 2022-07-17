Призначено в.о. генпрокурора України: хто ним став

"Покласти на Олексія Симоненка виконання обов'язків генерального прокурора", - йдеться в документі.

Зазначимо, Симоненко став заступником генпрокурора навесні 2020 року. Тоді ж повідомлялося, що до Майдану за президента Віктора Януковича він працював у Службі безпеки України і отримав від нього ряд нагород. Має звання заслуженого юриста, а також медалі за відзнаки в службі.

Що відомо про Симоненка

Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в 1998 році. До 2006 року працював в органах прокуратури Києва, обіймав посади помічника прокурора, слідчого, старшого помічника прокурора та старшого слідчого прокуратури.

У 2006-2010 роки працював в органах прокуратури Київської області на посадах слідчого з особливо важливих справ, старшого помічника прокурора, начальника слідчого відділу та начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ.

З 2010 по 2018 проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу.