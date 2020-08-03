Назначен глава правления "Укрнафты"

Главой правления ПАО "Укрнафта" с 31 июля 2020 года назначен Олег Гез. Назначение состоялось в соответствии с решениями наблюдательного совета компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Гез начал работать в "Укрнафте" в 2016 году, сначала в должности директора департамента планирования и контроля эффективности, а с октября 2017 года - исполнительного вице-президента по сбыту, который также входит в правление компании. С 1 мая 2019 года временно исполнял обязанности главы правления компании.

Гез окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана и получил степень бакалавра и магистра по специальности управление проектами и консалтинг. Стажировался по программе British Chancellor Financial Sector Scheme в Leeds Business School (Лидс, Великобритания) и в компании Kepstowe Freight Services (Лондон, Великобритания).

Напомним, наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" на внеочередном заседании 20 мая 2020 года принял решение прекратить проведение конкурса по поиску кандидатов на должность главы правления компании.

На эту должность был назначен Олег Гез, который с 1 мая 2019 года временно исполнял обязанности главы правления.

После этого в июне НАК "Нафтогаз Украины" отозвал представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафты" Юрия Витренко, который возглавлял набсовет.

Отметим, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам из группы "Приват", которые полностью контролировали менеджмент до 2015 года.