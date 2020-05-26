ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Укрнафта" отказалась от конкурса на должность главы правления

Новости » Экономика     26.05.2020 - 11:24
"Укрнафта" отказалась от конкурса на должность главы правления
Фото: Укрнафта (www.ukrnafta.com)

Отказ от конкурса обосновали изменением текущей экономической ситуации

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" на внеочередном заседании 20 мая 2020 года принял решение прекратить проведение конкурса по поиску кандидатов на должность главы правления компании. На эту должность назначен Олег Гез, который с 1 мая 2019 года временно исполняет обязанности главы правления.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Как отмечается в сообщении, конкурс прекращен "в связи с изменением текущей экономической ситуации.

"После прекращения действия факторов, обусловивших принятие указанного решения, будет рассмотрен вопрос о проведении нового конкурса. Сейчас ожидается согласование трудовых условий трудоустройства Геза в должности главы правления общества", - говорится в сообщении.

В конце апреля 2019 года глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко заявил, что наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" начинает поиск нового главы правления компании.

Отметим, в феврале 2020 года глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко заявил, что ПАО "Укрнафта" проводит конкурс по отбору главы правления компании.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины УкрнафтаконкурсНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь