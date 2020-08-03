Призначений голова правління "Укрнафти"

Головою правління ПАТ "Укрнафта" з 31 липня 2020 року призначений Олег Гез. Призначення відбулося згідно з рішеннями наглядової ради компанії.

Про це повідомляє прес-служба "Укрнафти".

Гез почав працювати в "Укрнафті" в 2016 році, спочатку на посаді директора департаменту планування та контролю ефективності, а з жовтня 2017 року - виконавчого віце-президента по збуту, який також входить до правління компанії. З 1 травня 2019 року тимчасово виконував обов'язки голови правління компанії.

Гез закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана і отримав ступінь бакалавра та магістра за спеціальністю управління проектами та консалтинг. Стажувався за програмою British Chancellor Financial Sector Scheme в Leeds Business School (Лідс, Великобританія) і в компанії Kepstowe Freight Services (Лондон, Великобританія).

Нагадаємо, наглядова рада ПАТ "Укрнафта" на позачерговому засіданні 20 травня 2020 року прийняла рішення припинити проведення конкурсу з пошуку кандидатів на посаду голови правління компанії.

На цю посаду був призначений Олег Гез, який з 1 травня 2019 року тимчасово виконував обов'язки голови правління.

Після цього в червні НАК "Нафтогаз України" відкликав представника акціонера у наглядовій раді "Укрнафти" Юрія Вітренка, який очолював наглядову раду.

Зазначимо, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50%+1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват", які повністю контролювали менеджмент до 2015 року.