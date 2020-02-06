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Назначен глава нового Офиса финансового контроля

Новости » Политика     06.02.2020 - 18:59
Назначен глава нового Офиса финансового контроля
Фото: Игорь Буграк и Оксана Маркарова (facebook.com/oksana.markarova)

Главой Офиса финконтроля назначен Игорь Буграк

В четверг, 6 февраля, министр финансов Украины Оксана Маркарова представила главу нового Офиса финансового контроля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Маркаровой в Facebook.

По ее словам, главой Офиса стал Игорь Буграк.

Также министр отметила, что Офис финансового контроля создается на базе Государственной аудиторской службы.

"По возвращении Офиса под руководство Минфина, перед нами стоит амбициозная и сложная задача - быстро реорганизоваться в небольшой, но очень институционально сильный орган, который сфокусируется на государственных компаниях и мониторинга публичных закупок и необходимой работе с правоохранительными органами и совместно с нашими коллегами из Счетной палаты будет их в поиске эффективности и подотчетности, а не дублировать функции парламентского контроля", - отметила она.

При этом она добавила, что Офис финансового контроля после изменений будет европейским институтом, а не продолжением КРУlegacy.

Напомним, в декабре прошлого года Кабмин принял решение создать Офис финансового контроля вместо Государственной аудиторской службы. Офис финконтроля будет инспекцией, которая является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через министра финансов.

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о планах реформировать Государственную аудиторскую службу и сократить количество сотрудников с 3212 человек до 400.

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