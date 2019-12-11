ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин создал Офис финконтроля вместо Государственной аудиторской службы

Новости » Экономика     11.12.2019 - 12:17
Кабмин создал Офис финконтроля вместо Государственной аудиторской службы
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Офис финконтроля будет координировались правительством через министра финансов

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение создать Офис финансового контроля вместо Государственной аудиторской службы. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства, в своем Telegram-канале.

Согласно проекту постановления, который есть в распоряжении РБК-Украина, Офис финансового контроля будет инспекцией, которая является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра финансов.

"Установить, что Офис финансового контроля является правопреемником имущества, прав и обязанностей реорганизованной Государственной аудиторской службы", - говорится в документе.

Согласно документу, численность работников центрального аппарата Офиса финансового контроля составит 416 человек (в Госаудитслужбе сейчас работает 594 человека).

Кроме того, в территориальных органах Офиса финансового контроля будет работать 1896 человек (в Госаудитслужбе сейчас работает 2708 человек).

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о планах реформировать Государственную аудиторскую службу и сократить количество сотрудников с 3212 человек до 400.

Отметим, Государственная аудиторская служба Украины была создана в 2016 году и заменила Государственную финансовую инспекцию Украины.

Кабмин предлагает Раде законопроект для повышения прожиточного минимума Кабмину предлагают разработать законы о восстановлении льгот чернобыльцам
Новости Украины Кабинет Министров Украиныаудитправительство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь