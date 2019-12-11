Кабмин создал Офис финконтроля вместо Государственной аудиторской службы

Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Офис финконтроля будет координировались правительством через министра финансов

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение создать Офис финансового контроля вместо Государственной аудиторской службы. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства, в своем Telegram-канале.

Согласно проекту постановления, который есть в распоряжении РБК-Украина, Офис финансового контроля будет инспекцией, которая является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра финансов.

"Установить, что Офис финансового контроля является правопреемником имущества, прав и обязанностей реорганизованной Государственной аудиторской службы", - говорится в документе.

Согласно документу, численность работников центрального аппарата Офиса финансового контроля составит 416 человек (в Госаудитслужбе сейчас работает 594 человека).

Кроме того, в территориальных органах Офиса финансового контроля будет работать 1896 человек (в Госаудитслужбе сейчас работает 2708 человек).

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о планах реформировать Государственную аудиторскую службу и сократить количество сотрудников с 3212 человек до 400.

Отметим, Государственная аудиторская служба Украины была создана в 2016 году и заменила Государственную финансовую инспекцию Украины.