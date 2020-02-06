Призначено голову нового Офісу фінансового контролю

Фото: Буграк Ігор і Оксана Маркарова (facebook.com/oksana.markarova)

Головою Офісу фінконтролю призначений Буграк Ігор

У четвер, 6 лютого, міністр фінансів України Оксана Маркарова представила голову нового Офісу фінансового контролю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маркарової у Facebook.

За її словами, головою Офісу став Ігор Буграк.

Також міністр зазначила, що Офіс фінансового контролю створюється на базі Державної аудиторської служби.

"За повернення Офісу під керівництво Мінфіну, перед нами стоїть амбітне і складне завдання - швидко реорганізуватися в невеликий, але дуже інституційно сильний орган, який сфокусується на державних компаніях і моніторингу публічних закупівель та необхідної роботи з правоохоронними органами та спільно з нашими колегами з Рахункової палати буде їх в пошуку ефективності і підзвітності, а не дублювати функції парламентського контролю", - зазначила вона

При цьому вона додала, що Офіс фінансового контролю після змін буде європейським інститутом, а не продовженням КРУlegacy.

Нагадаємо, в грудні минулого року Кабмін прийняв рішення створити Офіс фінансового контролю замість Державної аудиторської служби. Офіс фінконтролю буде інспекцією, яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через міністра фінансів.

Раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив про плани реформувати Державну аудиторську службу і скоротити кількість співробітників з 3212 осіб до 400.