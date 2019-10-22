Дубилет планирует массово сократить штат Госаудита

Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Из более трех тысяч сотрудников останутся около 400

Кабинет министров Украины планирует реформировать Государственную аудиторскую службу и сократить количество работников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета в Facebook.

Сообщается, что сейчас там работает 3212 человек, и они получают низкие зарплаты.

"К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до 400", - отметил Дубилет.

Вместе с тем, Дубилет признал, что массовое сокращение государственных служащих - болезненный процесс. В связи с этим он пообещал сотрудничать с Гострудом, профсоюзами и другими сторонами, чтобы не оставлять людей без работы.

Чиновник также рассказал о нескольких ключевых направлениях реформы.

"Госаудит должен фокусироваться на серьезном мошенничестве. Те работники, которые остаются, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и риск-ориентированному подходу, а не придираться к запятым", - отметил Дубилет.

Он отмечает, что сейчас происходит определенное дублирование функций между Госаудитом и Счетной палатой, а также Госаудитом и силовыми органами.

"Это дублирование надо убирать", - добавил Дубилет.

Он также отметил, что крупные государственные компании должны проходить аудит в частных аудиторских компаниях. Кроме того, планируется передать Госаудит под управление Министерства Финансов.

Напомним, Кабмин передал Государственную службу статистики (Госстат) министру Кабинета министров Дмитрию Дубилету.

Также РБК-Украина сообщало, что Дубилет анонсировал отмену трудовых книжек в Украине. Предполагается, что украинцы смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже.