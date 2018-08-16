Назначен 42 победителей на должности в центральном аппарате ГБР

Относительно победителей на должности следователей в ГБР проводятся отдельные проверки

Для начала работы Государственного бюро расследований в четверг, 16 августа, назначена первых 42 победителей конкурса на должности в центральном аппарате Бюро. Об этом говорится в сообщении ДБР.

Отмечается, что среди победителей - главные и ведущие специалисты управлений и отделов ГБР: правового обеспечения, международного сотрудничества и внешних коммуникаций, режимно-секретной работы и защиты информации, внутреннего аудита, кадровой работы и государственной службы.

"Я не обещаю, что будет легко... В подследственности ГБР - высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов, те, кто совершил военные преступления. Это люди, которые имеют возможность избегать наказания, но ГБР должно сломать эти стереотипы. Наша миссия - привлечение виновных к ответственности, невзирая на их посты, связи и ресурсы", - отметил директор Бюро Роман Труба.

Также он добавил, что в отношении победителей на должности следователей уже начались специальные проверки органами государственной власти.

"Это обязательная процедура, которую перед назначением должны пройти все кандидаты на должности следователей. Будет проверять СБУ, Национальная полиция, Министерство обороны, Министерство юстиции, НАПК и другие органы. Как только проверка закончится и если она будет положительная, следователей будут назначены на должности", - разъяснил Труба.

Напомним, сегодня по итогам конкурса должности в центральном аппарате Государственного бюро расследований определили 180 победителей. Также продолжаются конкурсы на 455 должностей к семи территориальных управлений ГБР.