У конкурсі на посади в Держбюро розслідувань визначили 180 переможців

Ще 39 посад залишаються вакантними в Держбюро

За підсумками конкурсу на посади в центральному апараті Державного бюро розслідувань (ДБР) визначили 180 переможців. Про це йдеться в повідомленні ДБР.

Повідомляється, що за підсумками конкурсу визначили 180 переможців: 126 слідчих і 54 державних службовців. Також повідомляється, що на сьогодні 39 посад залишаються вакантними - на них буде оголошено повторний конкурс.

В ДБР уточнили, що всього на конкурс допустили 1646 кандидатів, які подали більше 5 тис. пакетів документів на різні посади. Кандидати пройшли кваліфікаційний іспит (тестування на знання законодавства та співбесіда). Ті, хто подолали прохідний бал, були допущені до наступних етапів конкурсу: психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа і співбесіда. Співбесіду пройшли 441 кандидат на посади слідчих, 356 - на посади державних службовців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що стала відома зарплата директора ДБР Романа Труби за липень. Зокрема, його зарплата становила 66 тис. гривень.

У липні Труба розповів, скільки буде заробляти керівний склад Держбюро. За його словами, поки остаточного рівня зарплат для працівників ДБР ще не встановлено. Проте вже відомо, скільки приблизно будуть отримувати керівники відділів.