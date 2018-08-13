Стала відома зарплата директора Держбюро розслідувань за липень

Роман Труба в минулому місяці заробив 66 тис. гривень

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба в минулому місяці заробив 66 тис. гривень. Про це повідомляє "Слово і Діло".

Повідомляється, що в цю суму входять 52,9 тис. гривень окладу і 13,2 тис. гривень доплати за вислугу років.

У свою чергу перший заступник Труби Ольга Варченко заробила 61,7 тис. гривень (фактично отримала 49,6 тис. гривень). Її оклад становив 49,3 тис. гривень, за вислугу років - 12,3 тис. гривень.

Ще один заступник Олександр Буряк за липень отримав 53,2 тис. гривень (з урахуванням податків і зборів 42,9 тис. гривень). Оклад чиновника - 42,6 тис. гривень, доплата за вислугу років - 10,7 тис. гривень.

Нагадаємо, в липні Труба розповів, скільки будуть заробляти працівники керівних посад в Держбюро. Так, поки остаточного рівня зарплат для працівників ДБР ще не встановлено. Проте вже відомо, скільки приблизно будуть отримувати керівники відділів.

"Рівень зарплат, - ред.) керівників буде складати не менше 40 тисяч гривень. Можливо, ці заробітні плати менше, ніж в інших правоохоронних органів", - сказав Труба.