Призначено 42 переможців на посади в центральному апараті ДБР

Щодо переможців на посади слідчих у ДБР проводяться окремі перевірки

Для початку роботи Державного бюро розслідувань у четвер, 16 серпня, призначено перших 42 переможців конкурсу на посади в центральному апараті Бюро. Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначається, що серед переможців - головні та провідні спеціалісти управлінь та відділів ДБР: правового забезпечення, міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій, режимно-секретної роботи та захисту інформації, внутрішнього аудиту, кадрової роботи та державної служби тощо.

"Я не обіцяю, що буде легко… У підслідності ДБР - найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини. Це люди, які мають можливість уникати покарання, але ДБР повинно зламати ці стереотипи. Наша місія - притягнення винних до відповідальності, незважаючи на їхні посади, зв’язки та ресурси", - зазначив директор Бюро Роман Труба.

Також він додав, що стосовно переможців на посади слідчих вже розпочалися спеціальні перевірки органами державної влади.

"Це обов’язкова процедура, яку перед призначенням мають пройти всі кандидати на посади слідчих. Перевірятиме СБУ, Національна поліція, Міністерство оборони, Міністерство юстиції, НАЗК та інші органи. Як тільки перевірка закінчиться і якщо вона буде позитивна, слідчих буде призначено на посади", - роз’яснив Труба.

Нагадаємо, на сьогодні за підсумками конкурсу на посади в центральному апараті Державного бюро розслідувань визначили 180 переможців. Також тривають конкурси на 455 посад до семи територіальних управлінь ДБР.