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Називав ПЦУ "сатанинською". Митрополит Московського патріархату отримав підозру

Фото: митрополит УПЦ МП отримав підозру через те, що називав ПЦУ сатанинською (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

СБУ та Нацполіція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії Української православної церкви Московського патріархату на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що клірик під час літургій зневажливо висловлювався щодо Православної церкви України, називаючи її "сатанинською" та "церквою антихриста". Цим він ображав релігійні почуття вірян та провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні.

СБУ ініціювала лінгвістичну експертизу, яка підтвердила факти злочинної діяльності клірика.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Діяльність УПЦ (МП) в Україні

У грудні 2022 року правоохоронці провели низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у різних областях України та знайшла докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

Після цього президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. У низці областей України заборонили діяльність УПЦ (МП) та позбавили їх права користуватися земельними ділянками.

Також нещодавно в Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ Московського патріархату.

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