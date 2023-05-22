RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Называл ПЦУ "сатанинской". Митрополит Московского патриархата получил подозрение

Фото: митрополит УПЦ МП получил подозрение из-за того, что называл ПЦУ сатанинской (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

СБУ и Нацполиция разоблачили настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата на разжигании межрелигиозной розни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что клирик во время литургий пренебрежительно высказывался по поводу Православной церкви Украины, называя ее "сатанинской" и "церковью антихриста". Этим он оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе.

СБУ инициировала лингвистическую экспертизу, подтвердившую факты преступной деятельности клирика.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Деятельность УПЦ (МП) в Украине

В декабре 2022 года правоохранители провели ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины и нашли доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

После этого президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрещении в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. В ряде областей Украины запретили деятельность УПЦ (МП) и лишили их права пользоваться земельными участками.

Также недавно в Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ Московского патриархата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЦ МПСлужба безопасности Украины