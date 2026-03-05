Наземна операція почалася: на Іран висунулися курди з боку Іраку

Представник Коаліції політичних сил іранського Курдистану повідомив, що курдські збройні формування розпочали військову операцію на території Ірану і зайняли позиції в прикордонних районах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію i24NEWS.
Курдські збройні угруповання, які базуються на території Іраку, оголосили про початок військової операції проти Ірану. Про це заявив представник Коаліції політичних сил іранського Курдистану (CPFIK).
За інформацією ЗМІ, бійці, пов'язані з Партією вільного життя Курдистану (PJAK), розпочали висування та розміщення на бойових позиціях на території Ірану ще в понеділок, 2 березня. Повідомляється, що активна фаза наземних дій стартувала близько опівночі.
За словами представника курдських сил, іранська сторона 3 березня провела евакуацію прикордонного міста Маріван. У цьому районі почали формувати оборонні лінії.
Одночасно підрозділи PJAK зайняли позиції в південних гірських районах навколо Марівана на заході Ірану. Як стверджується, там були розгорнуті тисячі бійців.
Повідомляється, що PJAK має дві основні збройні структури. Йдеться про підрозділи YRK, відомі як Захисні підрозділи Східного Курдистану, а також про жіночі формування HPJ - Жіночі захисні сили.
Представник курдських сил зазначив, що ці підрозділи створювалися за моделлю курдських збройних формувань, які діють на території Сирії.
Нагадуємо, що міністр оборони США Піт Хегсет під час закритого брифінгу для американських законодавців попередив про серйозну загрозу з боку іранських ударних безпілотників типу "Шахед". За його словами, навіть сучасні системи протиповітряної оборони не здатні гарантувати перехоплення всіх таких дронів, що створює додаткові ризики для безпеки.
Зазначимо, що американські сили провели операцію, під час якої було ліквідовано керівника іранського підрозділу, причетного до підготовки замаху на президента США Дональда Трампа. За даними джерел, саме ця структура займалася організацією планованого нападу.