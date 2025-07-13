Наздогнала карма: російський агропром страждає від недофінансування, - СЗР України

Нагадаємо, що заступника голови уряду РФ Дмитра Патрушева, сина ексдиректора Федеральної служби безпеки Миколи Патрушева, звинуватили в організації масового викрадення зерна з тимчасово окупованих територій України. Йому заочного оголосили підозру.

Окупанти крадуть українське зерно, частково постачають його до Росії, а частково продають лояльним іноземним режимам. Наприклад, раніше стало відомо, що країна-агресор вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України в Іран.

На початку 2025 року Україна попередила про "жорсткі заходи" країни, які купують у РФ крадене зерно. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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