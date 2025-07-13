Настигла карма: российский агропром страдает от недофинансирования, - СВР Украины

Российский агропромышленный комплекс постигла своеобразная "карма" за то, что Россия воровала зерно в Украине. Несмотря на все заявления Кремля о "самообеспеченности" агропродукцией, рентабельность и объемы в российском агросекторе неуклонно падают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВРУ).
В частности Кремль заявляет, что Россия якобы достаточно обеспечена зерном, маслом, сахаром, мясными продуктами и тому подобное. Однако санкции и война привели к высокой стоимости кредитных ресурсов, за счет которых выживают российские аграрии.
Россияне пытаются поддерживать инвестиционную привлекательность сельскохозяйственной отрасли и сократить импортозависимость. Но несмотря на усилия Кремля до сих пор наблюдается ряд проблем:
"Зато отмечается рост в РФ импорта продукции АПК до 12,9 млрд долл. США (+12,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года)", - добавили в СВРУ.
Напомним, что заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, сына экс-директора Федеральной службы безопасности Николая Патрушева, обвинили в организации массового похищения зерна с временно оккупированных территорий Украины. Ему заочного объявили подозрение.
Оккупанты воруют украинское зерно, частично поставляют его в Россию, а частично продают лояльным иностранным режимам. Например, ранее стало известно, что страна-агрессор вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран.
В начале 2025 года Украина предупредила о "жестких мерах" страны, которые покупают у РФ краденое зерно. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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