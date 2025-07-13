В частности Кремль заявляет, что Россия якобы достаточно обеспечена зерном, маслом, сахаром, мясными продуктами и тому подобное. Однако санкции и война привели к высокой стоимости кредитных ресурсов, за счет которых выживают российские аграрии.

Россияне пытаются поддерживать инвестиционную привлекательность сельскохозяйственной отрасли и сократить импортозависимость. Но несмотря на усилия Кремля до сих пор наблюдается ряд проблем:

Рентабельность агросектора упала с 20,3% в 2022 году до 18,2% в 2025 году. Для привлечения инвестиций этот показатель должен быть не менее 30%.

Семенная база в России очень импортозависимая. Особенно это касается обеспечения семенами сахарной свеклы и картофеля.

Санкции привели к удорожанию кредитов и сельскохозяйственной техники. Продажи российской с/х техники с начала 2025 года упали на 32%.

"Зато отмечается рост в РФ импорта продукции АПК до 12,9 млрд долл. США (+12,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года)", - добавили в СВРУ.