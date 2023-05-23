Наздогнала карма? Орбан заявами про Україну обвалив курс угорського форинту

Як повідомляє видання, падіння спровоковане заявами прем'єр-міністра країни Віктора Орбана про те, що Україна не може виграти війну з Росією, а також стосовно того, що Угорщина розходиться з ЄС у питанні надання допомоги Україні.

Окрім того, через позицію Орбана Угорщині доведеться довше чекати, поки Єврокомісія розблокує багатомільярдну допомогу країні, що негативно вплине на місцеву економіку.

Також на падіння форинта вплинуло рішення угорського центробанку вперше з початку року зменшити на 1 п.п. до 17% облікову ставку.

"Зниження ставки зробить форинт більш чутливим до негативних новин, пов'язаних як із внутрішніми, так і зовнішніми факторами", - зазначив Петр Матіс, старший валютний аналітик In Touch Capital Markets.

Ключова ставка Угорщини в 18% приваблювала інвесторів, що допомогло форинту зміцнитися на 6% до євро з початку року.

Заяви Орбана щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово робив скандальні заяви про Україну.

Він стверджує, що Україна не здатна фінансувати свої потреби, а війна нібито продовжується лише за рахунок коштів партнерів. Також Орбан заявив, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії.

До того ж в уряді Угорщини вважають, що НАТО і Європейський Союз де-факто стали так званою "стороною" у російсько-українській війні. Нібито через те, що вони надають Києву підтримку в боротьбі з агресією.

Блокування допомоги Україні та санкцій

Міністри закордонних справ країн ЄС не змогли схвалити виділення восьмого траншу на закупівлю озброєння для України, оскільки Угорщина погрожувала ветувати передачу коштів.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто зазначив, що Будапешт блокує кошти від ЄС, адже хоче, що Україна зняла санкції з угорського ОТР Bank, який раніше внесли до списку міжнародних спонсорів війни, адже він продовжує працювати у РФ.

Сьогодні Орбан заявив, що Угорщина продовжить блокувати виділення коштів на допомогу Україні від Євросоюзу, якщо Київ залишить чинним обмеження проти угорських компаній.