ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт

Понеділок 11 серпня 2025 08:35
UA EN RU
Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За минулу добу на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень. Російські війська завдали 59 авіаційних ударів по позиціях українських підрозділів і населених пунктах, застосувавши 111 керованих авіабомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Крім того, здійснено 6009 обстрілів, зокрема 105 - із РСЗВ, та зафіксовано використання 4615 дронів-камікадзе.

Під ударами опинилися, зокрема, Великомихайлівка та Тихе Дніпропетровської області; Новомиколаївка, Новоданилівка, Юльївка і Запоріжжя Запорізької області; Козацьке на Херсонщині.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили шість районів зосередження особового складу і техніки, засіб ППО та три артилерійські системи противника.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки - дві атаки, 10 авіаударів (20 КАБ), 293 обстріли, з них 10 - з РСЗВ.

Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт

Південно-Слобожанський напрямок - відбито чотири атаки в районі Вовчанська.

Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт

Куп’янський напрямок - вісім атак поблизу Радьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт

Лиманський напрямок - 19 атак у районах Карпівки, Колодязів, Греківки, Торського, а також у напрямку Шандриголового та Дронівки.

Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт

Сіверський напрямок - п’ять атак поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам’янського.

Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт

Краматорський напрямок - шість боєзіткнень у районах Новомаркового, Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт

Торецький напрямок - вісім атак біля Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового, Катеринівки, а також у напрямку Русиного Яру та Плещіївки.

Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт

Покровський напрямок - 42 штурмові та наступальні дії в районах Полтавки, Володимирівки, Затишка, Кучерового Яру, Никанорівки, Червоного Лиману, Миролюбівки, Сухецького, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Горіхового, Дачного та Федорівки.

Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт

Новопавлівський напрямок - 33 атаки поблизу Зеленого Гаю, Вільного Поля, Темирівки, Філії, Маліївки, Мирного, Олександрограда, Воскресенки, Шевченка та Ольгівського.

Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт

Гуляйпільський напрямок - дві атаки в районі Малинівки.

Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт

Оріхівський напрямок - чотири наступальні дії поблизу Кам’янського та в напрямку Малої Токмачки.

Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт

Придніпровський напрямок - чотири спроби наступу на позиції українських військ.

Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт

Волинський і Поліський напрямки - ознак формування ударних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників становлять 1000 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 191 БпЛА та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН