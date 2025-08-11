Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт

За минулу добу на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень. Російські війська завдали 59 авіаційних ударів по позиціях українських підрозділів і населених пунктах, застосувавши 111 керованих авіабомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Крім того, здійснено 6009 обстрілів, зокрема 105 - із РСЗВ, та зафіксовано використання 4615 дронів-камікадзе.

Під ударами опинилися, зокрема, Великомихайлівка та Тихе Дніпропетровської області; Новомиколаївка, Новоданилівка, Юльївка і Запоріжжя Запорізької області; Козацьке на Херсонщині.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили шість районів зосередження особового складу і техніки, засіб ППО та три артилерійські системи противника.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки - дві атаки, 10 авіаударів (20 КАБ), 293 обстріли, з них 10 - з РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок - відбито чотири атаки в районі Вовчанська.

Куп’янський напрямок - вісім атак поблизу Радьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Лиманський напрямок - 19 атак у районах Карпівки, Колодязів, Греківки, Торського, а також у напрямку Шандриголового та Дронівки.

Сіверський напрямок - п’ять атак поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам’янського.

Краматорський напрямок - шість боєзіткнень у районах Новомаркового, Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

Торецький напрямок - вісім атак біля Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового, Катеринівки, а також у напрямку Русиного Яру та Плещіївки.

Покровський напрямок - 42 штурмові та наступальні дії в районах Полтавки, Володимирівки, Затишка, Кучерового Яру, Никанорівки, Червоного Лиману, Миролюбівки, Сухецького, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Горіхового, Дачного та Федорівки.

Новопавлівський напрямок - 33 атаки поблизу Зеленого Гаю, Вільного Поля, Темирівки, Філії, Маліївки, Мирного, Олександрограда, Воскресенки, Шевченка та Ольгівського.

Гуляйпільський напрямок - дві атаки в районі Малинівки.

Оріхівський напрямок - чотири наступальні дії поблизу Кам’янського та в напрямку Малої Токмачки.

Придніпровський напрямок - чотири спроби наступу на позиції українських військ.

Волинський і Поліський напрямки - ознак формування ударних угруповань ворога не виявлено.