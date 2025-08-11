Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 137 боевых столкновений. Российские войска нанесли 59 авиационных ударов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, применив 111 управляемых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Кроме того, осуществлено 6009 обстрелов, в том числе 105 - из РСЗО, и зафиксировано использование 4615 дронов-камикадзе.

Под ударами оказались, в частности, Великомихайловка и Тихое Днепропетровской области; Новониколаевка, Новоданиловка, Юльевка и Запорожье Запорожской области; Казацкое на Херсонщине.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, средство ПВО и три артиллерийские системы противника.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления - две атаки, 10 авиаударов (20 КАБ), 293 обстрела, из них 10 - из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление - отбито четыре атаки в районе Волчанска.

Купянское направление - восемь атак вблизи Радьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

Лиманское направление - 19 атак в районах Карповки, Колодязов, Грековки, Торского, а также в направлении Шандриголово и Дроновки.

Северское направление - пять атак вблизи Григорьевки, Выемки и Верхнекаменского.

Краматорское направление - шесть боестолкновений в районах Новомаркового, Часового Яра и в направлении Белой Горы.

Торецкое направление - восемь атак возле Дилиевки, Торецка, Александро-Калиново, Катериновки, а также в направлении Русиного Яра и Плещеевки.

Покровское направление - 42 штурмовые и наступательные действия в районах Полтавки, Владимировки, Затишка, Кучерова Яра, Никаноровки, Красного Лимана, Миролюбовки, Сухецкого, Чунишино, Звирово, Котлиного, Орехового, Дачного и Федоровки.

Новопавловское направление - 33 атаки вблизи Зеленого Гая, Свободного Поля, Темировки, Филиала, Малиевки, Мирного, Александрограда, Воскресенки, Шевченко и Ольговского.

Гуляйпольское направление - две атаки в районе Малиновки.

Ореховское направление - четыре наступательные действия вблизи Каменского и в направлении Малой Токмачки.

Приднепровское направление - четыре попытки наступления на позиции украинских войск.

Волынское и Полесское направления - признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено.