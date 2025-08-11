Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 137 боевых столкновений. Российские войска нанесли 59 авиационных ударов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, применив 111 управляемых авиабомб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Кроме того, осуществлено 6009 обстрелов, в том числе 105 - из РСЗО, и зафиксировано использование 4615 дронов-камикадзе.
Под ударами оказались, в частности, Великомихайловка и Тихое Днепропетровской области; Новониколаевка, Новоданиловка, Юльевка и Запорожье Запорожской области; Казацкое на Херсонщине.
В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, средство ПВО и три артиллерийские системы противника.
Ситуация по направлениям
Северо-Слобожанское и Курское направления - две атаки, 10 авиаударов (20 КАБ), 293 обстрела, из них 10 - из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление - отбито четыре атаки в районе Волчанска.
Купянское направление - восемь атак вблизи Радьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.
Лиманское направление - 19 атак в районах Карповки, Колодязов, Грековки, Торского, а также в направлении Шандриголово и Дроновки.
Северское направление - пять атак вблизи Григорьевки, Выемки и Верхнекаменского.
Краматорское направление - шесть боестолкновений в районах Новомаркового, Часового Яра и в направлении Белой Горы.
Торецкое направление - восемь атак возле Дилиевки, Торецка, Александро-Калиново, Катериновки, а также в направлении Русиного Яра и Плещеевки.
Покровское направление - 42 штурмовые и наступательные действия в районах Полтавки, Владимировки, Затишка, Кучерова Яра, Никаноровки, Красного Лимана, Миролюбовки, Сухецкого, Чунишино, Звирово, Котлиного, Орехового, Дачного и Федоровки.
Новопавловское направление - 33 атаки вблизи Зеленого Гая, Свободного Поля, Темировки, Филиала, Малиевки, Мирного, Александрограда, Воскресенки, Шевченко и Ольговского.
Гуляйпольское направление - две атаки в районе Малиновки.
Ореховское направление - четыре наступательные действия вблизи Каменского и в направлении Малой Токмачки.
Приднепровское направление - четыре попытки наступления на позиции украинских войск.
Волынское и Полесское направления - признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1000 человек.
Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 191 БпЛА и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.