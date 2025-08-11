ua en ru
Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте

Понедельник 11 августа 2025 08:35
Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 137 боевых столкновений. Российские войска нанесли 59 авиационных ударов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, применив 111 управляемых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Кроме того, осуществлено 6009 обстрелов, в том числе 105 - из РСЗО, и зафиксировано использование 4615 дронов-камикадзе.

Под ударами оказались, в частности, Великомихайловка и Тихое Днепропетровской области; Новониколаевка, Новоданиловка, Юльевка и Запорожье Запорожской области; Казацкое на Херсонщине.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, средство ПВО и три артиллерийские системы противника.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления - две атаки, 10 авиаударов (20 КАБ), 293 обстрела, из них 10 - из РСЗО.

Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте

Южно-Слобожанское направление - отбито четыре атаки в районе Волчанска.

Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте

Купянское направление - восемь атак вблизи Радьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте

Лиманское направление - 19 атак в районах Карповки, Колодязов, Грековки, Торского, а также в направлении Шандриголово и Дроновки.

Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте

Северское направление - пять атак вблизи Григорьевки, Выемки и Верхнекаменского.

Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте

Краматорское направление - шесть боестолкновений в районах Новомаркового, Часового Яра и в направлении Белой Горы.

Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте

Торецкое направление - восемь атак возле Дилиевки, Торецка, Александро-Калиново, Катериновки, а также в направлении Русиного Яра и Плещеевки.

Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте

Покровское направление - 42 штурмовые и наступательные действия в районах Полтавки, Владимировки, Затишка, Кучерова Яра, Никаноровки, Красного Лимана, Миролюбовки, Сухецкого, Чунишино, Звирово, Котлиного, Орехового, Дачного и Федоровки.

Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте

Новопавловское направление - 33 атаки вблизи Зеленого Гая, Свободного Поля, Темировки, Филиала, Малиевки, Мирного, Александрограда, Воскресенки, Шевченко и Ольговского.

Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте

Гуляйпольское направление - две атаки в районе Малиновки.

Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте

Ореховское направление - четыре наступательные действия вблизи Каменского и в направлении Малой Токмачки.

Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте

Приднепровское направление - четыре попытки наступления на позиции украинских войск.

Ожесточенные бои продолжаются под Покровском: Генштаб обновил данные о фронте

Волынское и Полесское направления - признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1000 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 191 БпЛА и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.

