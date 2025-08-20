Найзапекліші бої - на двох напрямках: Генштаб розповів про ситуацію на фронті
Від початку доби, 20 серпня, на фронті сталося 128 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче відбивати спроби противника просунутися вглиб території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Російські війська завдали двох ракетних ударів (застосовано п’ять ракет) і 43 авіаційних ударів, скинувши 69 керованих бомб, задіяли 1763 дрони-камікадзе та здійснили 3892 обстріли позицій і населених пунктів.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося чотири зіткнення, ворог завдав 13 авіаударів і скинув 29 керованих бомб, здійснив 198 обстрілів, з них 15 - із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та у напрямку Хатнього і Катеринівки.
На Куп’янському напрямку зафіксовано дві наступальні дії - біля Голубівки та у напрямку Куп’янська.
На Лиманському напрямку відбито 24 штурми у районах Карпівки, Рідкодуба, Колодязів, Мирного, Торського та у бік Ольгівки, Шандриголового, Ямполя, Дронівки, Григорівки; ще чотири боєзіткнення тривають.
На Сіверському напрямку противник п’ять разів атакував поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки і Федорівки - усі атаки відбито. На Краматорському напрямку відбито одну атаку у напрямку Ступочок.
На Торецькому напрямку сталося 10 зіткнень: ворог штурмував у районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та у напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру; одна атака триває.
На Покровському напрямку противник 36 разів атакував у районах Володимирівки, Никанорівки, Федорівки, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Новоукраїнки, Дачного та у бік Білицького, Родинського, Мирнограда. За попередніми даними, тут знешкоджено 112 окупантів (67 - безповоротно), знищено один автомобіль, чотири мотоцикли, шість дронів та пункт управління безпілотників; пошкоджено три артсистеми і 10 укриттів для особового складу.
На Новопавлівському напрямку відбито 18 атак у районах Толстого, Шевченка, Вільного Поля, Воскресенки, Зеленого Поля та у бік Філії, Комишувахи, Січневого, Новогригорівки; три зіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку відбито одну атаку у напрямку Приморського. На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався просунутися вперед і отримав відсіч.
Втрати Росії у війні
За останню добу, з 19 до 20 серпня, російські окупанти втратили на фронті ще 920 солдатів. Окрім того, Сили знищили танк та 4 бронемашини, багато артсистем, дронів та автомобільної техніки армії Росії.