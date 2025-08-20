ua en ru
Найзапекліші бої - на двох напрямках: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Середа 20 серпня 2025 22:58
Найзапекліші бої - на двох напрямках: Генштаб розповів про ситуацію на фронті Ілюстративне фото: (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Від початку доби, 20 серпня, на фронті сталося 128 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче відбивати спроби противника просунутися вглиб території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські війська завдали двох ракетних ударів (застосовано п’ять ракет) і 43 авіаційних ударів, скинувши 69 керованих бомб, задіяли 1763 дрони-камікадзе та здійснили 3892 обстріли позицій і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося чотири зіткнення, ворог завдав 13 авіаударів і скинув 29 керованих бомб, здійснив 198 обстрілів, з них 15 - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та у напрямку Хатнього і Катеринівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дві наступальні дії - біля Голубівки та у напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку відбито 24 штурми у районах Карпівки, Рідкодуба, Колодязів, Мирного, Торського та у бік Ольгівки, Шандриголового, Ямполя, Дронівки, Григорівки; ще чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку противник п’ять разів атакував поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки і Федорівки - усі атаки відбито. На Краматорському напрямку відбито одну атаку у напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку сталося 10 зіткнень: ворог штурмував у районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та у напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру; одна атака триває.

На Покровському напрямку противник 36 разів атакував у районах Володимирівки, Никанорівки, Федорівки, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Новоукраїнки, Дачного та у бік Білицького, Родинського, Мирнограда. За попередніми даними, тут знешкоджено 112 окупантів (67 - безповоротно), знищено один автомобіль, чотири мотоцикли, шість дронів та пункт управління безпілотників; пошкоджено три артсистеми і 10 укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку відбито 18 атак у районах Толстого, Шевченка, Вільного Поля, Воскресенки, Зеленого Поля та у бік Філії, Комишувахи, Січневого, Новогригорівки; три зіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку відбито одну атаку у напрямку Приморського. На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався просунутися вперед і отримав відсіч.

Втрати Росії у війні

За останню добу, з 19 до 20 серпня, російські окупанти втратили на фронті ще 920 солдатів. Окрім того, Сили знищили танк та 4 бронемашини, багато артсистем, дронів та автомобільної техніки армії Росії.

