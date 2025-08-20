Ожесточенные бои - на двух направлениях: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

С начала суток, 20 августа, на фронте произошло 128 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно отражать попытки противника продвинуться вглубь территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские войска нанесли два ракетных удара (применены пять ракет) и 43 авиационных удара, сбросив 69 управляемых бомб, задействовали 1763 дрона-камикадзе и осуществили 3892 обстрела позиций и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре столкновения, враг нанес 13 авиаударов и сбросил 29 управляемых бомб, совершил 198 обстрелов, из них 15 - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Хатнего и Катериновки.

На Купянском направлении зафиксировано два наступательных действия - возле Голубовки и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении отбито 24 штурма в районах Карповки, Редкодуба, Колодязов, Мирного, Торского и в сторону Ольговки, Шандриголово, Ямполя, Дроновки, Григорьевки; еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник пять раз атаковал вблизи Григорьевки, Переездного и в сторону Выемки и Федоровки - все атаки отбиты. На Краматорском направлении отбита одна атака в направлении Ступочек.

На Торецком направлении произошло 10 столкновений: враг штурмовал в районах Торецка, Яблоновки, Щербиновки и в направлении Степановки, Полтавки, Попового Яра; одна атака продолжается.

На Покровском направлении противник 36 раз атаковал в районах Владимировки, Никаноровки, Федоровки, Новоэкономического, Миролюбовки, Лисовки, Звёздного, Котлиного, Удачного, Орехового, Новоукраинки, Дачного и в сторону Белицкого, Родинского, Мирнограда. По предварительным данным, здесь обезврежены 112 оккупантов (67 - безвозвратно), уничтожены один автомобиль, четыре мотоцикла, шесть дронов и пункт управления беспилотников; повреждены три артсистемы и 10 укрытий для личного состава.

На Новопавловском направлении отбито 18 атак в районах Толстого, Шевченко, Вольного Поля, Воскресенки, Зеленого Поля и в сторону Филиала, Камышевахи, Январского, Новогригорьевки; три столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении отбита одна атака в направлении Приморского. На Приднепровском направлении враг трижды пытался продвинуться вперед и получил отпор.