Найвищий рівень за роки: Данія зафіксувала різке зростання ризиків і гібридних атак Росії

За оцінкою розвідки, найбільшу небезпеку для Данії становлять Росія та Китай, чиї дії все більше підривають безпекову стабільність у Європі та світі.

"Світові великі держави дедалі частіше ставлять власні інтереси на перше місце і використовують силу для досягнення своїх цілей", - наголошується у звіті.

Розвідка підкреслює, що російська війна проти України є ключовим фактором, який формує безпекову ситуацію в Європі. Хоча прямої загрози нападу на Данію наразі немає, у розвідці очікують подальшого зростання військової активності Росії поблизу НАТО.

Також у звіті звертають увагу на "зростаючу невизначеність" щодо ролі США як гаранта європейської безпеки, що, на думку данських аналітиків, може підштовхнути Москву до посилення гібридних атак проти країн Альянсу.

На цьому тлі Данія вже стикається з підозрілими інцидентами: у вересні невідомі безпілотники кілька разів з’являлися біля стратегічних об’єктів країни, спричинивши тимчасове закриття аеропортів Копенгагена та Ольборга. Уряд розцінив це як елемент психологічного тиску в рамках гібридної операції.