Самый высокий уровень за годы: Дания зафиксировала резкий рост рисков и гибридных атак России

По оценке разведки, наибольшую опасность для Дании представляют Россия и Китай, чьи действия все больше подрывают стабильность безопасности в Европе и мире.

"Мировые великие державы все чаще ставят собственные интересы на первое место и используют силу для достижения своих целей", - отмечается в отчете.

Разведка подчеркивает, что российская война против Украины является ключевым фактором, который формирует ситуацию безопасности в Европе. Хотя прямой угрозы нападения на Данию пока нет, в разведке ожидают дальнейшего роста военной активности России вблизи НАТО.

Также в отчете обращают внимание на "растущую неопределенность" относительно роли США как гаранта европейской безопасности, что, по мнению датских аналитиков, может подтолкнуть Москву к усилению гибридных атак против стран Альянса.

На этом фоне Дания уже сталкивается с подозрительными инцидентами: в сентябре неизвестные беспилотники несколько раз появлялись возле стратегических объектов страны, вызвав временное закрытие аэропортов Копенгагена и Ольборга. Правительство расценило это как элемент психологического давления в рамках гибридной операции.