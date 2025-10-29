"Найвідоміше, що я коли-небудь робив": Венс про суперечку із Зеленським у Білому домі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс визнав, що його конфронтація із президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого стала "ймовірно, найвідомішим, що я коли-небудь робив".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю The New York Post.
"Це було шість місяців тому. Ми намагаємося мати продуктивні стосунки як з українцями, так і з росіянами, тому що хочемо покласти край цьому конфлікту. І я думаю, що президент має дуже добрі робочі стосунки - і я також - з усіма залученими сторонами", - сказав Венс.
Він зазначив, що тоді був розчарований і сприйняв поведінку Зеленського як грубість, однак зробив із ситуації власні висновки.
За словами Венса, нині Вашингтон прагне будувати продуктивні відносини і з українською, і з російською сторонами.
"Якби ви запитали мене шість місяців тому, я б сказав, що вони ніколи не припинять битися. Але якщо запитати зараз - ми досягаємо неймовірного прогресу на шляху до миру", - заявив Венс.
При цьому політик відмовився робити прогнози щодо завершення війни в Україні.
У лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський відвідав Білий дім для переговорів із Дональдом Трампом щодо можливої угоди у сфері видобутку корисних копалин. Зустріч розпочалася у дружній атмосфері, але швидко переросла в напружену дискусію.
Причиною стало висловлювання американського політика Джей Ді Венса, який заявив журналістам, що Україна та Росія повинні перейти до дипломатичних переговорів.
Зеленський у відповідь поставив під сумнів готовність російського диктатора Володимира Путіна до будь-якої форми дипломатії.
Суперечка між сторонами розгорілася просто перед телекамерами. Венс звинуватив Зеленського у браку вдячності США за надану допомогу, а Трамп підтримав його позицію, заявивши, що Київ "не має карт у грі" та ризикує "розпалити Третю світову війну".
Після інциденту Зеленський достроково покинув Білий дім.
Невдовзі Сполучені Штати призупинили військову підтримку України та обмін розвідувальними даними. Співпрацю вдалося відновити лише після зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії.