"Найвідоміше, що я коли-небудь робив": Венс про суперечку із Зеленським у Білому домі

"Це було шість місяців тому. Ми намагаємося мати продуктивні стосунки як з українцями, так і з росіянами, тому що хочемо покласти край цьому конфлікту. І я думаю, що президент має дуже добрі робочі стосунки - і я також - з усіма залученими сторонами", - сказав Венс.

Він зазначив, що тоді був розчарований і сприйняв поведінку Зеленського як грубість, однак зробив із ситуації власні висновки.

За словами Венса, нині Вашингтон прагне будувати продуктивні відносини і з українською, і з російською сторонами.

"Якби ви запитали мене шість місяців тому, я б сказав, що вони ніколи не припинять битися. Але якщо запитати зараз - ми досягаємо неймовірного прогресу на шляху до миру", - заявив Венс.

При цьому політик відмовився робити прогнози щодо завершення війни в Україні.