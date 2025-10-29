"Самое известное, что я когда-либо делал": Вэнс о споре с Зеленским в Белом доме

"Это было шесть месяцев назад. Мы стараемся иметь продуктивные отношения как с украинцами, так и с россиянами, потому что хотим положить конец этому конфликту. И я думаю, что президент имеет очень хорошие рабочие отношения - и я также - со всеми вовлеченными сторонами", - сказал Вэнс.

Он отметил, что тогда был разочарован и воспринял поведение Зеленского как грубость, однако сделал из ситуации собственные выводы.

По словам Вэнса, сейчас Вашингтон стремится строить продуктивные отношения и с украинской, и с российской сторонами.

"Если бы вы спросили меня шесть месяцев назад, я бы сказал, что они никогда не прекратят драться. Но если спросить сейчас - мы достигаем невероятного прогресса на пути к миру", - заявил Вэнс.

При этом политик отказался делать прогнозы относительно завершения войны в Украине.