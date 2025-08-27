Найвдаліші дні вересня для всіх знаків Зодіаку. Запам'ятайте ці дати

У вересні 2025 року зірки підготували особливі дні для кожного знака Зодіаку - саме в ці моменти можна сміливо ухвалювати важливі рішення, починати нове або мріяти.

Які числа у вересні 2025 будуть найщасливішими для кожного знака Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Your Tango.

Овен - субота, 13 вересня

Цей день відкриє вам шлях до здійснення мрій. Активується сфера пригод і натхнення. Ви отримаєте потужний поштовх до реалізації планів.

Головне - не зволікайте, а дійте. Енергія Вести допоможе зосередитися на головному і рухатися до мети.

Телець - субота, 6 вересня

Час змін у фінансах. Уран починає ретроград у Близнюках, впливаючи на зону грошей і матеріального добробуту.

Можливі раптові ідеї або рішення, які допоможуть переглянути підхід до доходів. Не бійтеся ризикувати - але робіть це обдумано.

Близнюки - неділя, 7 вересня

Професійний прорив. Під час повного місяця і місячного затемнення в Рибах можливі різкі, але позитивні зміни в кар'єрі.

Це може бути підвищення, нова посада або навіть переїзд. Не чиніть опір змінам - вони ведуть до довгоочікуваного успіху.

Рак - середа, 3 вересня

Вірте в себе! У вас з'явиться шанс для емоційного або фізичного прориву.

Доля спрямовує вас до важливого кроку, і будьте відкриті до змін. Удача на вашому боці.

Лев - понеділок, 1 вересня

Сатурн повертається в Риби, у сектор вашої трансформації. Це останній шанс за десятиліття переосмислити, чого ви хочете від життя, і закласти ґрунт для великого майбутнього.

Зробіть зусилля - і отримаєте результат.

Діва - субота, 6 вересня

Ретроградний Уран у вашій зоні кар'єри спонукає до сміливих рішень. Можливі зміни в професії, нова посада або напрямок.

Вийдіть за межі звичного - ризик може принести несподіваний успіх.

Терези - понеділок, 22 вересня

Сонце входить у ваш знак - початок особистого нового року. При цьому відкриваються можливості для змін у повсякденному житті, рутині та мріях.

Не бійтеся трансформацій - усе починається з вас.

Скорпіон - субота, 13 вересня

Веста у Стрільці спонукає вас переглянути свою цінність. Не погоджуйтеся на менше, ніж заслуговуєте.

Поважаючи себе, ви відкриваєте двері до справжнього щастя і гармонії. Ваша сила - у межах і внутрішній вірі.

Стрілець - неділя, 21 вересня

Сонячне затемнення в Діві несе прорив у кар'єрі. Можлива зміна роботи, навчання або напряму діяльності.

Всесвіт готує щось краще, ніж ви уявляли. Довіртеся новим можливостям, навіть якщо вони не входили у ваші плани.

Козоріг - п'ятниця, 19 вересня

Венера в Діві дарує удачу і задоволення від життя. Цей день ідеальний для того, щоб переосмислити, що приносить вам радість, і робити вибір серцем.

Створіть життя, яке вам дійсно подобається.

Водолій - понеділок, 22 вересня

Марс у Скорпіоні дає енергію для змін у професії. Працюйте над резюме, шукайте нові вакансії, ініціюйте важливі розмови.

Успіх прийде після конкретних дій - не чекайте, дійте.

Риби - понеділок, 22 вересня

Після затемнення у вашому знаку настав час оновлення. Марс у Скорпіоні допоможе перетворити внутрішні зміни на зовнішні.

Можливий переїзд, новий етап у стосунках або повернення до мрій. Не поспішайте - цей місяць усе розставить на свої місця.