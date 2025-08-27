ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Найвдаліші дні вересня для всіх знаків Зодіаку. Запам'ятайте ці дати

Середа 27 серпня 2025 06:09
UA EN RU
Найвдаліші дні вересня для всіх знаків Зодіаку. Запам'ятайте ці дати Які дні вересня найвдаліші (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

У вересні 2025 року зірки підготували особливі дні для кожного знака Зодіаку - саме в ці моменти можна сміливо ухвалювати важливі рішення, починати нове або мріяти.

Які числа у вересні 2025 будуть найщасливішими для кожного знака Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Your Tango.

Овен - субота, 13 вересня

Цей день відкриє вам шлях до здійснення мрій. Активується сфера пригод і натхнення. Ви отримаєте потужний поштовх до реалізації планів.

Головне - не зволікайте, а дійте. Енергія Вести допоможе зосередитися на головному і рухатися до мети.

Телець - субота, 6 вересня

Час змін у фінансах. Уран починає ретроград у Близнюках, впливаючи на зону грошей і матеріального добробуту.

Можливі раптові ідеї або рішення, які допоможуть переглянути підхід до доходів. Не бійтеся ризикувати - але робіть це обдумано.

Близнюки - неділя, 7 вересня

Професійний прорив. Під час повного місяця і місячного затемнення в Рибах можливі різкі, але позитивні зміни в кар'єрі.

Це може бути підвищення, нова посада або навіть переїзд. Не чиніть опір змінам - вони ведуть до довгоочікуваного успіху.

Рак - середа, 3 вересня

Вірте в себе! У вас з'явиться шанс для емоційного або фізичного прориву.

Доля спрямовує вас до важливого кроку, і будьте відкриті до змін. Удача на вашому боці.

Лев - понеділок, 1 вересня

Сатурн повертається в Риби, у сектор вашої трансформації. Це останній шанс за десятиліття переосмислити, чого ви хочете від життя, і закласти ґрунт для великого майбутнього.

Зробіть зусилля - і отримаєте результат.

Діва - субота, 6 вересня

Ретроградний Уран у вашій зоні кар'єри спонукає до сміливих рішень. Можливі зміни в професії, нова посада або напрямок.

Вийдіть за межі звичного - ризик може принести несподіваний успіх.

Терези - понеділок, 22 вересня

Сонце входить у ваш знак - початок особистого нового року. При цьому відкриваються можливості для змін у повсякденному житті, рутині та мріях.

Не бійтеся трансформацій - усе починається з вас.

Скорпіон - субота, 13 вересня

Веста у Стрільці спонукає вас переглянути свою цінність. Не погоджуйтеся на менше, ніж заслуговуєте.

Поважаючи себе, ви відкриваєте двері до справжнього щастя і гармонії. Ваша сила - у межах і внутрішній вірі.

Стрілець - неділя, 21 вересня

Сонячне затемнення в Діві несе прорив у кар'єрі. Можлива зміна роботи, навчання або напряму діяльності.

Всесвіт готує щось краще, ніж ви уявляли. Довіртеся новим можливостям, навіть якщо вони не входили у ваші плани.

Козоріг - п'ятниця, 19 вересня

Венера в Діві дарує удачу і задоволення від життя. Цей день ідеальний для того, щоб переосмислити, що приносить вам радість, і робити вибір серцем.

Створіть життя, яке вам дійсно подобається.

Водолій - понеділок, 22 вересня

Марс у Скорпіоні дає енергію для змін у професії. Працюйте над резюме, шукайте нові вакансії, ініціюйте важливі розмови.

Успіх прийде після конкретних дій - не чекайте, дійте.

Риби - понеділок, 22 вересня

Після затемнення у вашому знаку настав час оновлення. Марс у Скорпіоні допоможе перетворити внутрішні зміни на зовнішні.

Можливий переїзд, новий етап у стосунках або повернення до мрій. Не поспішайте - цей місяць усе розставить на свої місця.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
Новини
Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство
Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили