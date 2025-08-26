ua en ru
Крутий поворот долі: у яких знаків Зодіаку скоро будуть масштабні зміни

Вівторок 26 серпня 2025 12:00
Яким знакам Зодіаку посміхнуться удача і щастя (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Кінець серпня принесе потужні зміни для деяких знаків Зодіаку. Астрологи попереджають: це ідеальний час для початку нового етапу життя, сміливих рішень і кроків у майбутнє.

Хто саме потрапив до списку щасливчиків, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

Кінець серпня принесе Овнам емоційне оновлення та імпульс до дії. Ви, нарешті, відчуєте, що готові попрощатися з минулим і зробити рішучий крок вперед - у стосунках, роботі або самореалізації.

Всесвіт підштовхуватиме вас до рішень, які довго відкладали. Час довіритися собі та не боятися змін.

Телець

У Тельців може змінитися світогляд або пріоритети - особливо в особистому житті та фінансах. Кінець серпня принесе ясність і дасть сили відмовитися від того, що давно втратило сенс.

Це може бути нове місце проживання, робота або навіть новий спосіб життя. Головне - не чіплятися за звичне і дати шанс новому етапу.

Діва

Для Дів цей період стане потужною точкою перезавантаження. Ви можете несподівано змінити свої плани, переосмислити життєві цілі або отримати нову можливість, яка все змінить.

Кінець серпня стане ідеальним часом для старту особистих проєктів або внутрішнього оновлення. Ваше нове життя почнеться з рішень, які ви нарешті наважитеся прийняти.

Козоріг

Козероги можуть відчути, що щось у їхньому житті рухається до завершення. Зміни можуть торкнутися роботи, статусу або важливих стосунків.

Усе, що довго не приносило радості, поступово відійде, звільняючи місце для нового досвіду. Не бійтеся обнулення - воно відкриє шлях до чогось набагато кращого.

Риби

Для Риб кінець серпня буде часом особистого прориву. Ви можете відчути внутрішню силу, яка підштовхне вас до змін у творчості, стосунках або навіть духовному шляху.

Цей період принесе глибоке переосмислення і можливість почати все спочатку, але з новим розумінням себе. Важливо прислухатися до інтуїції - вона підкаже правильний напрямок.

