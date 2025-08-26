4 знаки Зодіаку, у яких у вересні почнеться "біла смуга": хто у списку

Вересень 2025 обіцяє стати періодом щасливих змін для чотирьох знаків Зодіаку. У цей час у їхньому житті почнеться справжня "біла смуга" - час успіху, радості та нових можливостей.

Хто саме буде купатися в удачі восени, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Телець

Для Тельців вересень стане місяцем стабільності та заслужених нагород. Те, над чим ви довго працювали, нарешті почне приносити плоди в роботі, фінансах або особистому житті.

З'явиться впевненість у завтрашньому дні, а дрібні турботи відступлять на другий план. Це чудовий період, щоб зміцнити досягнуте і насолодитися результатами власних зусиль.

Близнюки

Вересень подарує Близнюкам нову хвилю енергії та натхнення. Зірки відкриють перед вами двері до цікавих можливостей - особливо в кар'єрі та навчанні.

Ви будете сповнені ідей, а люди навколо готові підтримати ваші ініціативи. Це ідеальний час для старту нових проєктів і важливих знайомств.

Терези

Для Терезів вересень стане місяцем внутрішньої гармонії та зовнішнього балансу. Ви відчуєте, що все починає складатися як слід: у стосунках настане спокій, а в роботі - стабільність і прогрес.

З'являться нові джерела натхнення і відчуття, що ви на правильному шляху. Цей період сприятливий для ухвалення давно відкладених рішень.

Риби

Риби можуть очікувати на справжнє перезавантаження на душевному рівні. Вересень подарує полегшення від стресів, а також несподівані приємні новини - як у фінансах, так і в особистому житті.

Ваша інтуїція загостриться, що допоможе зробити правильні вибори. Це чудовий час для мрій, які, нарешті, почнуть ставати реальністю.