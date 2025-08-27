ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Cамые удачные дни сентября для всех знаков Зодиака. Запомните эти даты

Среда 27 августа 2025 06:09
UA EN RU
Cамые удачные дни сентября для всех знаков Зодиака. Запомните эти даты Какие дни сентября самые удачные (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

В сентябре 2025 года звезды подготовили особые дни для каждого знака Зодиака - именно в эти моменты можно смело принимать важные решения, начинать новое или мечтать.

Какие числа в сентябре 2025 будут самыми счастливыми для каждого знака Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Your Tango.

Овен - суббота, 13 сентября

Этот день откроет вам путь к исполнению мечтаний. Активируется сфера приключений и вдохновения. Вы получите мощный толчок к реализации планов.

Главное - не медлите, а действуйте. Энергия Вести поможет сосредоточиться на главном и двигаться к цели.

Телец - суббота, 6 сентября

Время перемен в финансах. Уран начинает ретроград в Близнецах, воздействуя на зону денег и материального благополучия.

Возможны внезапные идеи или решения, которые помогут просмотреть подход к доходам. Не бойтесь рисковать - но делайте это обдуманно.

Близнецы - воскресенье, 7 сентября

Профессиональный прорыв. Во время полнолуния и лунного затмения в Рыбах возможны резкие, но положительные изменения в карьере.

Это может быть повышение, новая должность или даже переезд. Не сопротивляйтесь изменениям - они ведут к долгожданному успеху.

Рак - среда, 3 сентября

Верьте в себя! У вас появится шанс для эмоционального или физического прорыва.

Судьба направляет вас к важному шагу, и будьте открыты к изменениям. Удача на вашей стороне.

Лев - понедельник, 1 сентября

Сатурн возвращается в Рыбы, в сектор вашей трансформации. Это последний шанс за десятилетие переосмыслить, чего вы хотите от жизни, и заложить почву для большого будущего.

Сделайте усилие - и получите результат.

Дева - суббота, 6 сентября

Ретроградный Уран в вашей зоне карьеры побуждает к смелым решениям. Возможны изменения в профессии, новая должность или направление.

Выйдите за пределы привычного - риск может принести неожиданный успех.

Весы - понедельник, 22 сентября

Солнце входит в ваш знак - начало личного нового года. При этом открываются возможности для изменений в повседневной жизни, рутине и мечтах.

Не бойтесь трансформаций - все начинается с вас.

Скорпион - суббота, 13 сентября

Веста в Стрельце побуждает вас пересмотреть свою ценность. Не соглашайтесь на меньшее, чем заслуживаете.

Уважая себя, вы открываете дверь к настоящему счастью и гармонии. Ваша сила - в пределах и внутренней вере.

Стрелец - воскресенье, 21 сентября

Солнечное затмение в Деве несет прорыв в карьере. Возможна смена работы, обучения или направления деятельности.

Вселенная готовит что-то лучшее, чем вы представляли. Доверьтесь новым возможностям даже если они не входили в ваши планы.

Козерог - пятница, 19 сентября

Венера в Деве дарит удачу и удовольствие от жизни. Этот день идеален для того, чтобы переосмыслить, что доставляет вам радость, и делать выбор сердцем.

Создайте жизнь, которая вам действительно нравится.

Водолей - понедельник, 22 сентября

Марс в Скорпионе дает энергию для перемен в профессии. Работайте над резюме, ищите новые вакансии, инициируйте важные разговоры.

Успех придет после конкретных действий - не ждите, действуйте.

Рыбы - понедельник, 22 сентября

После затмения в вашем знаке пришло время обновления. Марс в Скорпионе поможет превратить внутренние изменения во внешние.

Возможен переезд, новый этап в отношениях или возвращение к мечтам. Не спешите - этот месяц все расставит по местам.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
Новости
Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство
Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы