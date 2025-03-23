Найважливіші церковні свята у квітні за новим календарем: повний список

Перелік і точні дати церковних свят у квітні

Згідно з церковним календарем, згадки про тих чи інших святих, праведників, великомучеників або ж інших знакових для вірян осіб припадають практично на кожен день року.

Крім того, впродовж квітня в новоюліанському календарі згадуються такі важливі для українців періоди:

з 3 березня (понеділка) до 19 квітня (суботи) - багатоденний Великий піст;

(понеділка) (суботи) - багатоденний Великий піст; з 21 квітня (понеділка) до 27 квітня (неділі) - загальниця Пасхальна (Світла) - так званий "всеїдний" тиждень (коли віряни звільнені від одноденних постів у середу та п'ятницю);

(понеділка) (неділі) - загальниця Пасхальна (Світла) - так званий "всеїдний" тиждень (коли віряни звільнені від одноденних постів у середу та п'ятницю); з 28 квітня (понеділка) до 3 травня (суботи) - Проводи (дні особливого поминання померлих).

Другий тиждень після Великодня - Проводи, коли поминають померлих (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Свята, поминальні або ж пам'ятні дні припадають також і на інші дні цього весняного місяця.

3 квітня (четвер) - Четвер Великого канону. Літургія Ранішосвячених Дарів.

5 квітня (субота) - Похвала Пресвятої Богородиці (субота акафістна). Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

6 квітня (неділя) - 5-та неділя Великого посту. Літургія за чином святителя Василія Великого.

7 квітня (понеділок) - 6-й тиждень Великого посту (вербний тиждень).

12 квітня (субота) - Лазарева субота. Воскрешення праведного Лазаря. Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

13 квітня (неділя) - 6-та неділя Великого посту, ваїй, цвітоносна, Вербна неділя. Вхід Господній у Єрусалим (дванадесяте перехідне свято). Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

Вербна неділя буде 13 квітня (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

14 квітня (понеділок) - Страсний тиждень. Великий понеділок. Літургія Ранішосвячених Дарів.

15 квітня (вівторок) - Великий вівторок. Літургія Ранішосвячених Дарів.

16 квітня (середа) - Велика середа. Літургія Ранішосвячених Дарів.

17 квітня (четвер) - Великий четвер. Спомин таємної вечері. Літургія за чином святителя Василія Великого.

18 квітня (п'ятниця) - Велика п'ятниця. Спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа. Суворий піст.

19 квітня (субота) - Велика субота. Літургія за чином святителя Василія Великого.

20 квітня (неділя) - Світле Христове Воскресіння. Пасха. Великдень. Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

Великдень у 2025 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

21 квітня (понеділок) - Пасхальний тиждень. Загальниця. Світлий понеділок.

22 квітня (вівторок) - Світлий вівторок. Іверської ікони Божої Матері.

23 квітня (середа) - Світла середа.

24 квітня (четвер) - Світлий четвер.

25 квітня (п'ятниця) - Світла п'ятниця. Ікони Божої Матері "Живоносне джерело".

26 квітня (субота) - Світла субота. Поминання жертв Чорнобильської аварії (день особливого поминання померлих).

27 квітня (неділя) - Антипасха. 2-га неділя після Пасхи, апостола Фоми.

28 квітня (понеділок) - 2-й тиждень після Пасхи. Проводи.