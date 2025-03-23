Самые важные церковные праздники в апреле по новому календарю: полный список

В 2023 году Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь. Теперь именно он помогает верующим следить за важными датами или праздниками.
Подробнее о том, какие дни во второй весенний месяц (апрель) являются самыми важными для украинцев, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно церковному календарю, упоминания о тех или иных святых, праведниках, великомучениках или же других знаковых для верующих лицах приходятся практически на каждый день года.
Кроме того, в течение апреля в новоюлианском календаре упоминаются такие важные для украинцев периоды:
Праздники, поминальные или памятные дни приходятся также и на другие дни этого весеннего месяца.
3 апреля (четверг) - Четверг Великого канона. Литургия Преждеосвященных Даров.
5 апреля (суббота) - Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафистная). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
6 апреля (воскресенье) - 5-е воскресенье Великого поста. Литургия по чину святителя Василия Великого.
7 апреля (понедельник) - 6-я неделя Великого поста (вербная неделя).
12 апреля (суббота) - Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
13 апреля (воскресенье) - 6-е воскресенье Великого поста, ваий, цветоносное, Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим (двунадесятый переходящий праздник). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
14 апреля (понедельник) - Страстная неделя. Великий понедельник. Литургия Преждеосвященных Даров.
15 апреля (вторник) - Великий вторник. Литургия Преждеосвященных Даров.
16 апреля (среда) - Великая среда. Литургия Преждеосвященных Даров.
17 апреля (четверг) - Великий четверг. Воспоминание тайной вечери. Литургия по чину святителя Василия Великого.
18 апреля (пятница) - Великая пятница. Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий пост.
19 апреля (суббота) - Великая суббота. Литургия по чину святителя Василия Великого.
20 апреля (воскресенье) - Светлое Христово Воскресение. Пасха. Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
21 апреля (понедельник) - Пасхальная неделя. Общица. Светлый понедельник.
22 апреля (вторник) - Светлый вторник. Иверской иконы Божией Матери.
23 апреля (среда) - Светлая среда.
24 апреля (четверг) - Светлый четверг.
25 апреля (пятница) - Светлая пятница. Иконы Божией Матери "Живоносный источник".
26 апреля (суббота) - Светлая суббота. Поминовение жертв Чернобыльской аварии (день особого поминовения умерших).
27 апреля (воскресенье) - Антипасха. 2-е воскресенье после Пасхи, апостола Фомы.
28 апреля (понедельник) - 2-я неделя после Пасхи. Проводы.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему на Пасху красят яйца.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины.
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