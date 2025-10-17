У найтрендовішому кольорі сезону: дружина Усика вразила елегантним образом

Який "лук" вибрала дружина Усика

Костюм

Вона обрала костюм глибокого темно-коричневого кольору - благородний відтінок, який дедалі частіше стає альтернативою класичному чорному.

Такий колір відсилає в естетику "quiet luxury", де переважає стриманість, якість і бездоганний крій замість помітних логотипів або кричущих деталей.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Піджак має оверсайз-крій з виразною лінією плечей, який формує силует, натхненний традиційним power dressing.

Укорочені лацкани та подовжений фасон надають образу строгості, але водночас залишають простір для інтерпретації - жакет можна носити без гольфу або топа, як це зробила Катерина, або в поєднанні з базовою сорочкою.

Штани прямого крою повністю прикривають взуття, візуально подовжуючи ноги та створюючи витягнутий силует - ще один прийом, який часто використовують стилісти в образах для вечірніх виходів або світських заходів.

Катерина Усик показала костюм на осінь 2025 (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стриманий шик: взуття та аксесуари

Образ доповнюють чорні туфлі на підборах з геометричним носком - вдале рішення, що не привертає зайвої уваги, але підкреслює стриманість і вивірений стиль лука.

Серед аксесуарів тільки тонкий ланцюжок з хрестиком, лаконічні сережки та годинник. Такі деталі не перевантажують образ, а навпаки підсилюють загальну концепцію "дорого, але скромно".

Дружина Усика задає тренди(фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Актуальність тренду

Осінній сезон 2025 ознаменувався поверненням брючних костюмів у гардероб активних жінок. Але цього разу тренди змінили фокус: замість жорсткої ділової класики - комфорт, м'які тканини, оверсайз-силуети й кольори, що передають глибину та індивідуальність.

Power dressing більше не означає виключно офісний стиль. Сьогодні це інструмент візуального самовираження, який символізує внутрішню силу, незалежність і вміння поєднувати класику із сучасною модною інтерпретацією.

Дружина Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для кого підійде цей образ

Образ Катерини Усик - приклад універсального smart casual: він добре підійде для неформальних ділових зустрічей, інтерв'ю, публічних виходів, фотосесій або заходів у форматі business chic.

За бажанням образ можна адаптувати - наприклад, замінити підбори на масивні лофери або додати тонкий гольф у світлому кольорі.

Дружина Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)