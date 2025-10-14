ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Дружина Віктора Павліка зачарувала стильними осінніми образами з 4-річним сином

Вівторок 14 жовтня 2025 14:05
UA EN RU
Дружина Віктора Павліка зачарувала стильними осінніми образами з 4-річним сином Катерина Репяхова із сином Михайлом (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Молода дружина Віктора Павліка, блогерка і підприємець Катерина Репяхова, поділилася новими фото з 4-річним сином Михайлом.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Дружина Павліка показала нові фото із сином

"Така наша тепла осінь, сповнена надії та віри", - підписала світлини Репяхова.

Фотосесію влаштували в затишній дерев'яній оранжереї, переповненій осінніми квітами, що створило неповторну, майже казкову атмосферу.

Центральне місце в кадрі займають рясні кущі хризантем різних кольорів - від насичених помаранчевих і жовтих до глибоких бордових і рожевих. Це розмаїття осінніх квітів не тільки створює яскраве тло, а й підкреслює пору року.

На світлинах дружина Павліка та її 4-річний син усміхаються одне одному, обіймаються, обмінюються поглядами, і на одному кадрі хлопчик із захопленням показує щось мамі.

Дружина Віктора Павліка зачарувала стильними осінніми образами з 4-річним синомДружина Павліка з сином Михайлом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Який "лук" вибрала Репяхова

Катерина Репяхова обрала для фотосесії максимально комфортний осінній образ.

Вона одягнена в бежевий светр з коміром поло, доповнений широкими штанами глибокого шоколадного відтінку. Ця класична колірна гама для осені, яка створює теплий і м'який контраст.

Завершили стильний образ білі кеди, які додали нотку сучасності.

Також дружина Павліка урізноманітнила лук смугастим светром у пастельних тонах, недбало накинувши його на плечі.

Волосся Катерини зібране в простий, але акуратний хвіст, що підкреслює її природну красу. Макіяж мінімальний, що лише підсилює відчуття легкості та натуральності образу.

Дружина Віктора Павліка зачарувала стильними осінніми образами з 4-річним синомДружина Віктора Павліка з сином (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Лук" Михайла Павлика

Свого сина Катерина Репяхова намагається одягати відповідно до тенденцій дитячої моди, але з акцентом на зручність.

На хлопчику - джинсова куртка світло-блакитного відтінку в стилі оверсайз. До неї ідеально пасують вельветові штани світло-бежевого кольору. Фактурна смужка на штанах додає динаміки та грайливості.

На ногах у Михайлика - зручні світлі черевики, які ідеально підходять для прогулянок на природі. Лук хлопчика гармонійно поєднується з колірною палітрою одягу мами та навколишнього середовища.

Дружина Віктора Павліка зачарувала стильними осінніми образами з 4-річним синомСин Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Як відреагували в мережі

Фоловери дружини Павліка тут же почали коментувати її атмосферні фото:

  • "Катя, вам так пасує осінь і ці луки"
  • "Ви дуже красиві"
  • "Дуже красиві та щирі фото"
  • "Такі відтінки"
  • "Дуже затишна осіння зйомка".

Дружина Віктора Павліка зачарувала стильними осінніми образами з 4-річним синомДружина і син Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Павлік Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
США можуть передати Україні лише до 50 ракет Tomahawk, - FT
США можуть передати Україні лише до 50 ракет Tomahawk, - FT
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить